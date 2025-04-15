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Minik Öğrencilerden Polislere Anlamlı Ziyaret

Minik Öğrencilerden Polislere Anlamlı Ziyaret
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Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Akyazı Konuralp Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Polisler, çocuklara trafik kuralları hakkında bilgiler vererek güvenliğin önemini anlattı.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Akyazı Konuralp Anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Trafik kuralları hakkında bilgiler veren polislere miniklerin ilgisi yoğun oldu.

Akyazı Konuralp Anaokulu öğrencileri, Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde anlamlı bir sürprize ev sahipliği yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis ekipleri, minik öğrencileri ziyaret ederek onlarla keyifli ve eğitici bir gün geçirdi. Polis memurları, anaokulu öğrencileriyle yakından ilgilenerek onlara trafik kuralları hakkında öğütler verdi. Çocuklara araçlara bindiklerinde arka koltukta oturmaları gerektiğini, büyüklerine emniyet kemeri takmaları konusunda hatırlatma yapmalarını ve yolda yürürken mutlaka büyüklerinin ellerini tutmaları gerektiğini anlattılar. Ayrıca güvenli geçiş için yaya geçitlerini kullanmanın önemini vurguladılar.

Minik öğrenciler, polis ağabey ve ablalarının anlattıklarını büyük bir dikkatle dinledi. Polis memurları, çocukların trafik ışıklarının anlamları hakkındaki sorularını da sabırla yanıtladı. Ziyaret, çocukların polislerle kurduğu sıcak diyaloglarla renklenirken, minik kalplerden polislere duyulan sevgi ve saygı bir kez daha gözler önüne serildi. Ziyaretin sonunda, anaokulu öğretmenleri tarafından kadın polis memuruna çiçek takdim edildi. Konuralp Anaokulu yönetimi ve öğretmenleri, bu güzel etkinlik için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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