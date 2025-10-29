Minik Asmin'den Duygulandıran Hareket
Ağrı'da yaşayan 6 yaşındaki minik Asmin Erdem, Atatürk büstünü temizleyip selam vererek Cumhuriyet'in 102. yılına anlam kattı. Bu duygusal anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı ve Asmin, Ağrı İl Emniyet Müdürü tarafından makamında misafir edildi.
Görüntülerin yayılmasının ardından Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, minik Asmin makamında misafir etti. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel