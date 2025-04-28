Milli Savunma Bakanlığı'ndan Silah Gönderimi Açıklaması

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Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdiği iddialarını yalanladı ve yapılan açıklamada bu bilgilerin doğru olmadığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi" iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.

MSB, son günlerde ortaya atılan " Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi" iddialarının gerçeği yansıtmadığına yönelik bir açıklama yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, ' Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi' iddiası doğru değildir. Türkiye'den hareket eden bir adet nakliye uçağı yakıt ikmali sebebiyle Pakistan'a iniş yapmıştır. Ardından belirlenen rotasında hareketine devam etmiştir. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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