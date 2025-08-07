Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Tercih Danışmanlığına Önem

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Tercih Danışmanlığına Önem
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, Eskişehir'de rehberlik öğretmenleriyle bir araya geldi ve YKS tercih danışmanlığının önemine dikkat çekti.

Eskişehir'i ziyaret eden Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, rehberlik öğretmenleri ile bir araya geldi.

Otrar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na katılan adaylara yönelik tercih danışmanlığı hizmetinin yürütüldüğü Kılıçoğlu Anadolu Lisesindeki komisyonu ziyaret etti. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar'a Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın eşlik etti. Müdür Otrar, öğrencilerin geleceklerini şekillendirecek bu önemli süreçte doğru ve bilinçli tercihler yapabilmeleri için özveriyle rehberlik eden öğretmenlere teşekkür edip; tercih danışmanlığının ne denli kritik bir rol üstlendiği vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
