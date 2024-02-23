Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Anadolu Üniversitesi'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette, Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi arasında yürütülen iş birlikleri değerlendirilerek ortak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Erdal, Bakan Yardımcısı Yelkenci'ye nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Görüşme, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR