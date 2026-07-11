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Milas ve Menteşe Kaymakamları görevine başladı

Milas ve Menteşe Kaymakamları görevine başladı
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Milas Kaymakamı Vural Karagöl ve Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan görevlerine başladı. İkili, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Milas ve Menteşe Kaymakamlıklarına atanan Vural Karagöl ve Ali Edip Budan görevlerine başladı.

Yeni görevlerine başlayan Kaymakam Karagöl ve Kaymakam Budan, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Vali Akbıyık, her iki kaymakama da yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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