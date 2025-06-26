Milas'ta Susuzluk Sorunu: Mahalle Sakinleri Yetkililerden Yardım İstiyor

Milas'ta Susuzluk Sorunu: Mahalle Sakinleri Yetkililerden Yardım İstiyor
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Muğla'nın Milas ilçesinde Aydınlıkevler Mahallesi, yaklaşık 10 gündür suya hasret. Mahalle sakinleri, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yaşanan su kesintisinin yaşam kalitelerini olumsuz etkilediğini belirterek, MUSKİ'den acil yardım talep ettiler.

Muğla'nın Milas İlçesi'ne bağlı Aydınlıkevler Mahallesi yaklaşık 10 gündür suya hasret yaşıyor. Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde susuzluğun ciddi bir sıkıntı olduğunu ve defalarca MUSKİ'ye müracaat etmelerine sorunlarının çözülmediğini belirten mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.

Günün büyük bölümünde musluklardan tek damla su akmadığını belirten mahalle sakinleri, "Duş alamıyoruz, tuvalet kullanmak bile ciddi sorun. Bulaşık yıkayamıyoruz, temizlik yapamıyoruz" diyerek MUSKİ'ye tepki göstererek bu şartlar altında yaşamanın çok güç olduğunu belirttiler.

"Bu yalnızca bir su kesintisi değil, yaşam hakkı ihlali"

Yaşananların yalnızca geçici bir teknik arıza değil; aynı zamanda insan sağlığı ve yaşam kalitesi üzerinde doğrudan etkili olan bir durum olduğunu ileri süren mahalle sakinleri "Yaz gelmiş, insanlar duş alamıyor. Çocuk var, yaşlı var. Bu bir eksiklik değil, bir temel ihtiyaçtır" diyerek MUSKİ'nin bir an önce sorunu çözmesini beklediklerini kaydettiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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