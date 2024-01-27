Mezitli Belediyesi Gençlik İnovasyon Merkezi ve Kız Yurdu İnşaatı Devam Ediyor

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle birlikte Atatürk Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde Mezitli Belediyesi Gençlik İnovasyon Merkezi ve Kız Yurdu inşaatını gezdi.

Şubat ayı içerisinde tamamlanması planlanan Kız Öğrenci Yurdu'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tarhan,yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha önce daha küçük çaplı bir Kız Öğrenci Evi'ni hizmete açtıklarını ve yaklaşık 9 yıldır kırsal mahallelerden gelen öğrencilerin barındığı bilgisini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, şunları söyledi:

"Gerek eğitimin önündeki engelleri kaldırmak gerekse Türkiye'nin en hızlı büyüyen kentlerinden birisi olan Mezitli'ye artan ilgiyle birlikte öğrencilerimizin barınmasına katkı sunmak amacıyla Mezitli Belediyesi Gençlik İnovasyon Merkezi ve Kız Yurdu projemizi hayata geçirdik. Yemekhanesi, kafeteryası, etüt salonları ve ortak kullanım alanlarının yer aldığı Gençlik İnovasyon Merkezi ve Kız Yurdu, 306 öğrencinin barınabileceği şekilde özel olarak tasarlandı. Mimar Yılmaz Yüce tarafından tasarlanan Mezitli Belediyesi Kız Yurdumuzun, 3 katında toplamda 2 bin 418 metrekarelik bir alan bulunuyor. Yapının zemin katında 400 metrekarelik alanda Gençlik ve İnovasyon Merkezi, İdari Birimler, Güvenlik Birimleri ve Stüdyo yer alırken; 306 öğrencinin barınacağı üst katlarda ise odaların yanı sıra etüt salonları, mutfak ve ortak kullanım alanları bulunacak. Yurdumuzu şubat ayı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz."