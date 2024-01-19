Mezitli Belediye Başkanı Üretici Kadın Kooperatifini Ziyaret Etti

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Solinova Üretici kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Menderes Mahallesi'ndeki boş alanda ektikleri enginarların bakımını yapan kadınlarla bir araya gelen Başkan Tarhan, üretici kadınlarla sohbet etti.

Üretimin önemine değinen ve her fırsatta üretime destek olduklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, şöyle konuştu:

"Güzel Mezitlimizin Menderes Mahallesi'nde çevremizdeki sitelerin ortasında bulunuyoruz. Çevremizde büyük bir alanda enginar üretimi yapılıyor. Belediyemizin desteklediğiyle Solinova Üretici Kadın Kooperatifi'nin çalışkan kadınlarıyla bir araya geldik. Burada çok güzel bir çalışma ortaya koymuşlar; Nisan ve Mayıs ayı gibi enginarların hasadına başlayacaklar. Belediyemizin hayata geçirdiği bu kent tarımının diğer kent tarımından çok farklı bir özelliği var. Kent tarımı kent içerisindeki imarlı arsalarda yapılıyor. Buradaki imarlı arsaların sahipleriyle inşaat yapılıncaya kadar her boş bulduğumuz arsaya kooperatimiz aracılığıyla değişik ürünlerin üretimini yaptırıyoruz. Kadınlarımız da topladıkları ürünleri tüketicilere satmış oluyorlar. Elde ettikleri gelirle de kız çocukların okumalarına katkı sağlamış oluyorlar. Türkiye'de bir ilk olan kent içerisindeki imarlı arsalardaki tarımsal üretim bu şekilde oluyor. Solinova Üretici Kadın Kooperatifi'nin tüm çalışanlarına teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

Başkan Tarhan'ın üretime ve kooperatif çalışmalarına destek olduğunu belirten Solinova Üretici Kadın Kooperatifi Kurucu Ortağı Şenol Çavuş ise "Başkanımız Neşet Tarhan'ın destekleriyle belirlenen alanlarda üretim yapıyoruz. Sadece enginar değil farklı ürünlerde ekiyoruz. Mezitli'nin çeşitli bölgelerinde boş alanları kullanıyoruz. Üretim anlamında Başkanımız Neşet Tarhan'ın çok fazla çalışmaları var. Kendilerini üretime desteklerinden dolayı tebrik ediyoruz Kooperatif olarak 15 farklı kadınımız ile birlikte enginar çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.