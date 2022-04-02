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Meyve ağaçlarında budama eğitimi düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Meyve ağaçlarında budama eğitimi düzenlendi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meyve ağaçlarında budama eğitimi düzenlenirken, katılımcılara sertifikaları verildi.

GÖLPAZARI, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meyve ağaçlarında budama eğitimi düzenlenirken, katılımcılara sertifikaları verildi.

Gölpazarı İlçe tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen meyve ağaçlarında budama eğitimine sonrası sertifika törenine Kaymakamı Efecan Şahin, Gölpazarı Belediye Başkan Vekili Ali Şenel, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Törende konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Gölpazarı'nda meyvecilikte ön planda olduğu, böyle eğitimlerle verim ve kalitenin arttırılacağını, özellikle ceviz gibi meyve türlerinde desteklerin artarak devam edeceğini dile getirdi.

Öte yandan ilçeye bağlı Gökçeler köyünde gerçekleştirilen meyve ağaçlarında budama eğitimi sonrası katılımcılara sertifikaları verildi. - BİLECİK

Meyve ağaçlarında budama eğitimi düzenlendi

Meyve ağaçlarında budama eğitimi düzenlendi

Meyve ağaçlarında budama eğitimi düzenlendi

Meyve ağaçlarında budama eğitimi düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, Tarım, Yerel, Haberler

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