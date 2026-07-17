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Oyuncu Metin Yıldız'dan Haluk Levent'e tepki: "Terörle yargılanmalıdır, teröristten farksızdır"

Oyuncu Metin Yıldız'dan Haluk Levent'e tepki: 'Terörle yargılanmalıdır, teröristten farksızdır'
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Oyuncu Metin Yıldız, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından sosyal medyada 'Depremzedelerin parasını kumara verdi, terörle yargılanmalı' ifadelerini kullandı.

Oyuncu Metin Yıldız, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından yaptığı paylaşımında, "Haluk Levent okul harçlıklarını biriktirip depremzedelere yollayan çocukların parasını kumara vermiş, terörle yargılanmalıdır. Teröristten farksızdır" dedi.

Haluk Levent, dahil 18 şüpheli Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Haluk Levent'in yolsuzluk iddiaları üzerine gözaltına alınmasının ardından oyuncu Metin Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Haluk Levent okul harçlıklarını biriktirip depremzedelere yollayan çocukların parasını kumara vermiş. Dünyaya böyle bir kansız daha gelmemiştir herhalde. Terörle yargılanmalıdır. Teröristten farksızdır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yıldız'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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