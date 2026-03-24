Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile yağışların beklendiğini açıkladı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar beklenirken, rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars, ve Ardahan çevreleri ile Erzurum, Bitlis ve Siirt'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışlık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya'nın merkez ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıkların, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor 15

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 11

Trabzon: Çok bulutlu 12

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu kar yağışlı 8

Diyarbakır: Çok bulutlu 16 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Trump "İran'ı vuralım" diyen ismi ilk kez açıkladı! Bilanço ağırlaştı
Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti

Baldızını vahşice katletti, en son kendi canına kıydı
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli

Muhalefetten akaryakıt fiyatları için çok konuşulacak çağrı
13 yıl sonra bir ilk! Çin'den akaryakıta olağanüstü müdahale

13 yıl sonra bir ilk! Çin'den olağanüstü müdahale
7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti

Baldızını vahşice katletti, en son kendi canına kıydı
Köksal Baba'dan A Milli Takım'a sürpriz! Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Cinayet anını anlattı