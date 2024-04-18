Mersin'de kazada hayatını kaybeden işçi Osmaniye'de toprağa verildi

OSMANİYE - Mersinde dün akşamüzeri meydana gelen kazada hayatını kaybeden Resul Beyazdurma memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi sınırlarında meydana geldi., 80 DA 064 plakalı otomobil, aynı istikamette duran tıra arkadan çarptı. Kaza da Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışanlardan sürücü yaralandı, yanında bulunan. Resul Beyazdurma ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Resul Beyazdurma'nın cenazesi memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yeni Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardında defnedildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Beyazdurman'ın ramazan bayramında babaannesini kaybettiği 3 gün önce çalışmak için tekrar Mersin'e gittiği öğrenildi.