Mersin'de kurbanlıklar kaçtı, bayram neşesi kameralara yansıdı

Mersin'in Bozyazı ve Tarsus ilçelerinde kurbanlıkların kaçmasıyla ilginç kovalamacalar yaşandı. Bozyazı'da bir kurbanlık seralar arasında yakalanırken, Tarsus'ta keçi trafiği altüst etti.

Mersin'in Bozyazı ve Tarsus ilçelerinde kaçan kurbanlıklar ilginç görüntüler oluşturdu. Kameralara yansıyan bayram klasiğinde, kurbanlıkları yakalamak için verilen mücadele dikkat çekti.

Bozyazı ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde Erkan Uysal ve ailesine ait kurbanlık, kesim öncesi kaçarak mahallede kısa süreli kovalamacaya neden oldu.

Kaçan kurbanlığın peşine düşen Uysal ailesi ile mahalle sakinleri, hayvanı yakalamak için seferber oldu. Evin çevresinde ve seralar arasında yaşanan zorlu kovalamaca, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde vatandaşların kurbanlığı yakalamak için verdiği mücadele dikkat çekti.

Bir süre kaçmayı sürdüren kurbanlık, uzun uğraşlar sonucu seraların arasında yakalanarak kontrol altına alındı. Çevrede bulunan vatandaşların da ilgiyle takip ettiği olayda renkli görüntüler oluştu.

Kurbanlığın sahibi Erkan Uysal, yaşadıkları anları şu sözlerle anlattı: "Bayram namazını kıldık. Kurbanlık burada bağlıydı, bir anda elimizden kaçtı. Kardeşimle babam kaçış yönlerini tuttu. Tam köşeye sıkıştırdığımızı zannediyorduk, bir anda hiç ummadığımız bir taraftan kaçmaya devam etti. Hayvan istikrarını sürdürdü. Haliyle zor anlar yaşadık ama sonunda tuttuk. Bizim için bayramda güzel bir anı ve eğlence olarak kaldı. Şükürler olsun, sonunda etini de yedik."

Sahibinin elinden kaçan keçi trafiği altüst etti

Öte yandan Tarsus ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi ise trafiği altüst etti. Gazipaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda üst geçidin üzerine çıkarak araçların arasında kaçışını sürdüren keçi, sahibine ve trafikteki araçlara zor anlar yaşattı. Köprü üzerinde seyir halindeki bazı araç sürücüleri durarak hayvanı yakalamak için sahibine yardımcı olmaya çalışsa da keçi kaçışına devam etti. Kurbanlık, uzun uğraşlar sonucu yakalandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

