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Mersin Caddelerinde Yürüyen Defile

ANKA - Yerel
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10. Uluslararası Soli Güneş Festivali, dünyada bir ilke sahne oldu. Türkiye'nin en ünlü mankenleri, Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal'ın koleksiyonunda yer alan kıyafetleri, TIR kasasında Adnan Menderes Bulvarı boyunca 'Yürüyen Defile' ile sergiledi.

10. Uluslararası Soli Güneş Festivali, dünyada bir ilke sahne oldu. Türkiye'nin en ünlü mankenleri, Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal'ın koleksiyonunda yer alan kıyafetleri, TIR kasasında Adnan Menderes Bulvarı boyunca 'Yürüyen Defile' ile sergiledi.

Mezitli Belediyesi çalışanlarınca özel olarak hazırlanan ve ağaç dallarıyla süslenen TIR, Babil Kavşağı'ndan Adnan Menderes Bulvarı boyunca belli noktalarda durarak mankenlerin sunumlarını yapmasını sağladı. Hilton Kavşağı'na kadar devam eden 'Yürüyen Defile' vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Güzel havanın tadını çıkarmak amacıyla sahilleri dolduran Mersinliler'in şaşkınlık ve ilgi dolu bakışları arasında ünlü mankenler, Mersinliler'i Soli Güneş Festivali'ne davet etti.

Araçlarıyla trafikte seyredenlerin ve yürüyüş yapanların bir anda mankenleri karşılarında görmeleri ilginç görüntülerin de yaşanmasına yol açtı. İlk şaşkınlığı atmalarının ardından el sallayan, fotoğraf çeken vatandaşlar, mankenlere sevgi gösterisinde bulundu.

ANKA / Yerel

Barbaros Şansal Yıldırım Mayruk Türkiye Güneş Yerel Haberler

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