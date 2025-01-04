Menteşe'de Gülümseten Yol Verme Diyaloğu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsü ile yol vermek istediği vatandaş arasında güldüren geçiş önceliği diyaloğu araç kamerasına anbean yansıdı.

Trafiğin her geçen gün daha da yoğunlaştığı şehirlerde, sürücüler ve yayalar arasındaki iletişimin önemi de artarken, Menteşe ilçesinde gülümseten bir olay yaşandı. Seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya yol vermek için aracını durdurdu. Ancak, hayret verici bir şekilde, yaya da sürücüye el hareketiyle yoluna devam etmesi gerektiğini işaret etti. Bir süre devam eden karşılıklı yol verme anı ise hem araç içindekileri hem de yayayı gülümsetti. O anlar ise araç kamerasına anbean yansıdı. Videoda, sürücünün ve yayaların birbirine saygı gösterdiği anlar dikkat çekerken, küçük bir gülümsemenin trafikteki stresi nasıl azaltabileceği de gözler önüne serildi. - MUĞLA