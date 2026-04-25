Menteşe'de geleceğin yazılımcıları yetişiyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, çocukları teknoloji ve üretim dünyasıyla buluşturan Robotik Kodlama Atölyesi büyük ilgi görüyor. Geleceğin mühendis adayları, kendi mini robotlarını tasarlayarak kodlama dünyasına ilk adımlarını atıyor.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi, kapılarını teknoloji meraklısı çocuklara açtı. Düzenlenen Robotik Kodlama Atölyesi'nde bir araya gelen çocuklar, hayal güçlerini teknik bilgilerle birleştirerek üretim yapmanın heyecanını yaşıyor. Çocukların analitik düşünme, problem çözme ve analitik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan atölyede, temel robotik sistemler, kodlama mantığı, sensör kullanımı ve mekanik tasarım konularında uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitim sürecinde kendi mini robotlarını tasarlayan katılımcılar, yazdıkları kodlarla robotlarını hareket ettirerek teorik bilgiyi pratiğe dökme fırsatı buluyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda takım çalışması, algoritmik düşünme ve teknolojinin doğru kullanımı gibi konularda da eğitimler veriliyor. Renkli ve eğitici bir atmosferde geçen çalışmalar, çocukların özgüven gelişimine de büyük katkı sağlıyor. Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, çocukların bilim ve teknoloji alanlarına yönlendirilmesinin kritik önem taşıdığını belirtti. Yetkililer, geleceğin teknoloji üreticilerini yetiştirmeyi hedefleyen bu tür eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceğini ve çocukların teknolojiye bilinçli birer tüketici değil, üretken bireyler olarak yaklaşmalarını istediklerini vurguladı. - MUĞLA

