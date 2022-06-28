Mengen'de Dereler Taştı, Ev ve İşyerlerini Su Bastı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mengen'de Dereler Taştı, Ev ve İşyerlerini Su Bastı

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:

Bolu'nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle dereler taştı, ilçe merkezindeki ev ve işyerlerini sular bastı. Taşkın nedeniyle Mengen-Pazarköy karayolu ulaşıma kapatıldı.

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu'nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle dereler taştı, ilçe merkezindeki ev ve işyerlerini sular bastı. Taşkın nedeniyle Mengen- Pazarköy karayolu ulaşıma kapatıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçede bulunan Türk Beyli Çayı, Mengen Çayı ve Sazlar Deresi etkili yağışlar sonrası taştı. Taşkın nedeniyle ilçe merkezindeki birçok cadde, ev ve işyerinde su baskınları meydana geldi. Su baskınlarının yaşandığı bazı mahallelere vatandaşlarını giriş ve çıkışları yasaklandı. İl Özel İdare, Mengen Belediyesi, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri ilçede çalışma başlattı.

MENGEN-PAZARKÖY KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Mengen-Pazarköy Karayolu mevkiinde bulunan derenin taşması sonucu karayolunun bir şeridinde kopma meydana geldi. Karayolu, ekipler tarafından ulaşıma kapatıldı.

ANKA / Yerel

Pazarköy Hisarcık Mengen Bolu Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title