Mengen'de Dereler Taştı, Ev ve İşyerlerini Su Bastı

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu'nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle dereler taştı, ilçe merkezindeki ev ve işyerlerini sular bastı. Taşkın nedeniyle Mengen- Pazarköy karayolu ulaşıma kapatıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçede bulunan Türk Beyli Çayı, Mengen Çayı ve Sazlar Deresi etkili yağışlar sonrası taştı. Taşkın nedeniyle ilçe merkezindeki birçok cadde, ev ve işyerinde su baskınları meydana geldi. Su baskınlarının yaşandığı bazı mahallelere vatandaşlarını giriş ve çıkışları yasaklandı. İl Özel İdare, Mengen Belediyesi, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri ilçede çalışma başlattı.

MENGEN-PAZARKÖY KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Mengen-Pazarköy Karayolu mevkiinde bulunan derenin taşması sonucu karayolunun bir şeridinde kopma meydana geldi. Karayolu, ekipler tarafından ulaşıma kapatıldı.

ANKA / Yerel