Mengen Belediyesi, Cumhuriyet 100. Yıl Parkı'nı Hizmete Açtı

Mengen Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Türkbeyli Mahallesi'ndeki Cumhuriyet 100.Yıl Parkı, düzenlenen törenle açıldı.

Törene Belediye Başkanı Turhan Bulut'un yanı sıra CHP Bolu Milletveki Türker Ateş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Mengen İlçe Başkanı Nail Dursun Kırbaş, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, yerel basın temsilcileri ve Mengenliler katıldı.

Belediye Başkanı Bulut, Cumhuriyet 100. Yıl Parkı'nın adını, Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar vatan için savaşmış tüm şehitler ve Cumhuriyet'in 100. yılından aldığını söyledi. Kendisinden talep edilen park hizmetlerinin yanı sıra vermiş olduğu sözleri de tek tek gerçekleştirdiğini dile getiren Belediye Başkanı Bulut, mahallede yaşayan çocuklardan 'park sorumlusu' olarak seçilen çocuklara "Mengen Belediyesi Cumhuriyet 100. Yıl Parkı Park Sorumlusu" kartlarını takdim ederek, parkın yapımında emeği geçen belediye çalışanlarına ve destek olan vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş de yaptıkları konuşmalarında yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Bulut'u tebrik ettiler.

Konuşmalar sonrasında açılış,kurdele kesimi ile gerçekleştirildi.