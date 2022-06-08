Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, '3600 ek gösterge' kararını değerlendirdi - Haberler

Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltme kararı alındığı açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulunan Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, düzenlemelerden 5 milyon 300 bin kişinin yararlanacağını söyledi.

3600 ek gösterge düzenlemesini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendiren Köse, "Tüm kamu çalışanları olarak çerçeve genişlemesi 2018 yılında verilen 4 meslek grubuna verilen sözün tüm meslek gruplarını kapsayacak şekilde genişletilmesi ile ilgili sürecin 'hayırlı' olmasını temenni ediyorum. Burada örgütlü hareket ederek kamu çalışanları bu alanı genişleterek memur sendikacılığı olarak da bunu önemli buluyorum. Bu 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergeler ile ilgili düzenlemeden 5 milyon 300 binden fazla insanımız yararlanacak. Henüz kadroya geçiremediğimiz ama 2022 içerisinde 6. dönem toplu sözleşmede de karar altına aldığımız ve masanın muhatabı olarak Memur-Sen Konfederasyonu olarak masada çözümleyeceğimiz kadroya geçiş süreci ile birlikte 4B'li 4C'li arkadaşlarımızın da bu süreçte istifade edebileceği ve çerçevesinde 5 milyon 300 binide aşacağı bir memnuniyet sürecine ulaşmış olacağız. Çalışanlarımız açısından çalışma hayatları boyunca aldıkları maaşlarda kısmi bir iyileşme 1000-1200 lira bir iyileşme olurken esasından asıl beklentimiz emeklilik maaşı ve emeklilik ikramiyesinde yaşanacak. Özellikle 3600'e ulaşan çalışanlarımız açısında emekli maaşlarında 1200-1300 lira bir artış olurken, emekli ikramiyelerinde 44 bin ila 50 bin lira arasında bir artışa ulaşmış olacaklar. Elbette sıkıntı alanlar var. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini hatırlatmak isterim. Düz memur arkadaşlarımız açısından 2200'den 2800 ek göstergeye ulaşılması sonucunda tazminat yansıtma oranlarında bir değişiklik olmadığı için buradaki arkadaşlarımızın genel kazanımdan fayda elde edemediklerini görüyoruz. Fakat tazminat yansıtma oranlarında bir düzenleme yaparak kamudaki uzun yıllardır beklediğimiz devrim niteliğindeki bir sonuca ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel