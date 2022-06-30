'Memleket Havaları'na Cengiz Özkan Konuk Oldu

Ünlü bağlama sanatçısı Cengiz Özkan, Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Memleket Havaları" programı kapsamında dün, Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Sanatçı Yavuz Değirmenci'nin sunduğu "Memleket Havaları" konser serisinde bu ay Türk Halk Müziği'nin usta ismi Cengiz Özkan ağırlandı. En sevilen türkülerini Ataşehirliler için seslendiren Özkan, dinleyicilerden beğeni topladı.

Etkinliğe müzikseverlerin yanı sıra; Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan ve belediye birim müdürleri katıldı.

Ataşehirlilerle birlikte konseri dinleyen Başkan İlgezdi, "Değerli sanatçılarımız Cengiz Özkan ve Yavuz Değirmenci'yi Ataşehir'de ağırladığımızdan dolayı mutluyuz. Kıymetli sanatçımız Cengiz Özkan'ın gönül dilinden; tarihimizi, kültürümüzü oluşturan türküleri dinlemek bizler için de bir şanstır. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Konser sonunda Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ile Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan birlikte sahneye çıkarak sanatçılar, Cengiz Özkan ve Yavuz Değirmenci'ye çiçek takdiminde bulundu.

ANKA / Yerel