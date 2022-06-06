Melek Mosso ve Mehmet Erdem Ayancık Festivali'nde Konser Verecek - Haberler

Bu yıl 27'ncisi yapılacak olan "Ayancık Kültür, Keten ve Ahşap Festivali" 29 Temmuz'da başlayacak. Festivalde Melek Mosso ile Mehmet Erdem de sahne alacak. Niyazi Koyuncu ise 11 Haziran Cumartesi günü Ayancık İskele Meydanı'nda konser verecek.

Pandemi sürecinde iş yapamadıkları için mağdur olan, şimdi de verecekleri konserler peş peşe iptal edilen ya da üstü kapalı ambargo uygulanan sanatçılara CHP'li belediyeler sahip çıkıyor. Melek Mosso da 20'nci Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin ardından 29 Temmuz'da başlayacak olan "Ayancık Kültür, Keten ve Ahşap Festivali"nde sahne alacak. AKP'li belediyelerin konserlerini iptal ettiği Melek Mosso, Ayancık'ta olmaktan büyük mutluluk duyacağını söyledi.

Öte yandan, 3 gün sürecek olan "Ayancık Kültür, Keten ve Ahşap Festivali"nde müzisyen Mehmet Erdem de konser verecek.

SİHİRBAZ SERMET ERKİN ÇOCUKLARI ŞAŞIRTACAK

Çocukları da unutmayan Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, festivale ünlü illüzyonist Sermet Erkin'i de davet etti.

Sunuculuğunu Metin Uca'nın yapacağı festivalde, sürpriz söyleşi ve etkinlikler de yer alacak.

Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, sanata ve sanatçıya sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Kaya Ayancık'ı bir kültür, sanat ve festival kentine çevirmek istediklerini vurgularken, tüm Ayancıklıları ve çevre kentlerden yurttaşları festivale davet etti.

KOYUNCU, SINAVA GİRECEK GENÇLER İÇİN GELİYOR

Ayancık Belediyesi festival dışında da kültür ve sanat adımları atıyor. Yaklaşan üniversite sınavları öncesinde Karadeniz müziğinin güçlü sesi Niyazi Koyuncu 11 Haziran Cumartesi günü Ayancık İskele Meydanı'nda sahneye çıkacak.

Sınav öncesi moral konseri heyecanla beklenirken, Başkan Kaya, yaz boyunca önemli sanatçıları Ayancık'ta ağırlayacaklarını duyurdu.

Ayancık'ta bu yaz Bülent Ortaçgil, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Hüsnü Arkan, Feridun Düzağaç ve Tuğkan da sevenleriyle buluşacak.

ANKA / Yerel