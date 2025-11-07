Mehmetçik Camii Merzifon'da İbadete Açıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 5'inci Ana Jet Üssü'nde 11 ayda inşası tamamlanan Mehmetçik Camii ibadete açıldı.

Mehmetçik Camii'nde ilk cuma namazı protokolün de katılımıyla kılındı. Açılışa Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, 5'inci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Halil Uğur Serin ile protokol üyeleri katıldı. Milletvekili Çilez, "Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığımız yerleşkesinde yapımı tamamlanan Mehmetçik Camii'nin ilk ibadet gününde askeri erkanımız, ilimiz ve ilçemiz bürokratları, muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle birlikte olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık" dedi. - AMASYA