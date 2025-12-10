Mehmet Akif Ersoy Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden uzaklaştırıldı
Habertürk'ten yapılan açıklamada, "Mehmet Akif Ersoy, gözaltına alınmasının ardından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden uzaklaştırıldı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel