Mattia Ahmet Minguzzi Cinayeti: Başsavcılıktan Açıklama

Mattia Ahmet Minguzzi Cinayeti: Başsavcılıktan Açıklama
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine dair haberlerdeki takipsizlik iddialarını yalanladı ve soruşturmanın titizlikle devam ettiğini duyurdu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan "takipsizlik kararı verildi" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün suçta kullanılan ve SSÇ B.B.'den ele geçirilen bıçağa ilişkin yapılan inceleme sonucunda tanzim edilen 07/05/2025 tarihli uzmanlık raporunda; Tetkik için gönderilen ve inceleme konusu bulgular bölümünde nitelikleri belirtilen bıçağın taşımakta olduğu nitelikleri bakımından 6136 sayılı Yasanın 4. Maddesinde belirtilen yasak niteliği haiz bıçaklardan olmadığı bildirilmiştir. Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine konu olay neticesinde suça sürüklenen çocuk B.B'den ele geçirilen suç aletine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından "Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma" suçundan ayrı bir soruşturma yürütülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

"Yargılama titizlikle sürüyor"

Yapılan açıklamada, "Bu itibarla; haberlere konu olan Cumhuriyet Başsavcılığımızın sadece suç aletinin niteliğine ilişkin ayrı dosyadan yürütülen soruşturmasında kriminal raporuna istinaden nitelik yönünden değerlendirme yapılarak takipsizlik kararı verilmiştir. Ancak verilen bu karar İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmekte olan davada suça sürüklenen çocuk B.B.'nin olayda kullandığı bıçağı suç eşyası olmaktan çıkarmamaktadır" denildi. Cinayetle ilgili asıl dosyada B.B. hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açıldığı ve yargılamanın İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde titizlikle sürdüğü belirtilerek, söz konusu haberlerin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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