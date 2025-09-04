Massachusetts Üniversitesinde Silahlı Saldırgan Paniği

ABD'deki Massachusetts Lowell Üniversitesi'nde şüpheli bir silahlı saldırgan görülmesi üzerine, kampüsteki binlerce öğrenciye "içeride kalma" uyarısı yapıldı. Geniş çaplı arama çalışması başlatan polis şüphelinin bulunamadığını açıklarken, yapılan "içeride kalma" uyarısı yaklaşık 2 buçuk saat sonra yürürlükten kaldırıldı.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Massachusetts Lowell Üniversitesi'nde silahlı saldırgan paniği yaşandı. Saat 14.30 sıralarında güney kampüsündeki Riverview Suites yurdu yakınında öğrencilerin kameralarına yansıyan ve silah taşıdığı görülen bir kişi, üniversite yönetimini alarma geçirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, saat 15: 00 sıralarında üniversitede bulunan binlerce öğrenciye "içeride kalma" uyarısı yapıldı. Polis ise 1,65 boylarında, gri veya beyaz sweatshirt ile siyah şort giyen Asyalı erkek bir şüpheliyi bulmak üzere geniş çaplı operasyon başlattı. Alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Lowell bölgesindeki bazı okulların öğrencileri de dersliklerde tutulurken, otobüs seferlerinde de aksamalar yaşandı.

"Sosyal medyada paylaşılan görüntü gerçek"

Yaklaşık 2 buçuk saat süren arama çalışmalarının ardından açıklama yapan Lowell Polis Şefi Ron Dickerson, sosyal medyada paylaşılan görüntünün gerçek olduğunu doğrulayarak, "Aynı görüntüyü bizim güvenlik kameralarımız da kaydetti" dedi. Buna rağmen kampüste "aktif saldırgan" olarak değerlendirilecek hiçbir şüphelinin bulunamadığını söyleyen Dickerson, ayrıca silah ateşlendiğine dair bir kanıtın olmadığını ifade etti. Öğrencilere yapılan "içeride kalma" uyarısı saat 17: 30 sıralarında yürürlükten kaldırılırken, polisin gece boyunca kampüs ve çevresindeki güvenlik önlemlerini sürdüreceği bildirildi. - MASSACHUSETTS