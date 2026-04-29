Mas Güreşi İlk Kez Yozgat'ta Yapıldı... "Çocuklarımızı Ekran Bağımlılığından Sahalara Getirmemiz Lazım"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından uygulamaya konulan Mas Güreşi büyük erkek ve kadınlar Türkiye Şampiyonası 19 ilden 47 kulüp ve 472 sporcunun katılımı ile Yozgat'ta yapıldı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekti ve "Çocuklarımızı akran zorbalığından en önemlisi de vurgulamamız gereken unsur da ekran bağımlılığından sahalara getirmemiz lazım" dedi.

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda açılış seremonisi ile başlayan Mas Güreşi Büyük erkek ve Kadınlar Türkiye Şampiyonasına 19 ilden katılan 472 sporcu finallere yükselip, kilosunda şampiyonluk yaşamak için ter döktü. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, katılım sağlayan sporculara başarı diledi, Yozgat'ta sporun gelişmesine yönelik atılan adımların devam edeceğinin altını çizdi. Özkan, şöyle konuştu:

"Bu milletin özü, bu milletin mayası, Bozok yaylasının evlatları olarak aslında spora son derece uygun hem bir nesle hem de bir coğrafyaya sahibiz. Geçtiğimiz aylarda çeşitli federasyonlarımızla birlikte şampiyonaları ilimizde gerçekleştirmiştik. Bugün de burada geleneksel oyunlar federasyonumuzla birlikte milletimizin kadim oyunu, sporu, Mas güreşlerini Yozgat'ta gerçekleştiriyor. Ülkemizin her ilinden, her yöresinden gelen gençlerimiz var. Yozgat'ı, Yozgat'ımızı sadece tarımda, sadece sanayide, sadece turizmde değil, sporda da öne çıkartacağız. Celal Atik'lerin, Nasuh Akar'ların, Rıza Kayalp'lerin memleketiyiz. Bu müsabakaların bu yarışmaların devamı da gelecek. Yozgat'ı sporla yeşeren, sporla yetişen nesillerle buluşturacağız."

"İlk kez yapıyoruz"

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdulhadi Turus da müsabakaların ilk kez Yozgat'ta yapıldığını hatırlattı. Turus, "Bu yıl ilk kez yaptığımız Türkiye Mas Güreşi Şampiyonasını büyük kadın ve erkeklerde Yozgat'ta yaptık. Mas Güreşi 2000 yıllık tarihi Bozkırlardan gelen Orta Asya'dan gelen, Türkistan'dan gelen bir altyapıya sahip. Bugün burada yine hakikaten tarihi niteliği yüksek olan Yozgat'ta Türkiye finalini yapmamız bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. 19 ilden 47 kulüp ve 472 sporcu katıldı. İlk kez yapıyoruz. İlk kez bir müsabakayı yaptık ve bu kadar ilgi gördük. İnanıyorum ki Mas Güreşi sadece Türkiye'de değil dünyada Olimpiyat oyunlarına da katılacaktır. Bu yoğun ilgiyle birlikte biz Türkiye'nin bütününde bu oyunu sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızı ekran bağımlılığından sahalara getirmemiz lazım"

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan katliamlara da değinen Turus, şöyle konuştu:

"Şunu da özellikle belirtmem lazım; Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da maalesef okullarda yaşanan çok üzücü bir katliam yaşadık. Bunun en önemli nedenlerinden biri de bizim spora, sanata ve kültüre bakış açımızın daha da genişlemesi gerekliliğinin altyapısı oluşturuyor bu. Spor özellikle geleneksel spor aslında kültürümüzü, bizim kendi anneannemize örfümüzü öğretir. Bu anane ve örf de katliama karşı gelir. En önemlisi de bunu iyi vurgulamamız lazım; geleneksel sporlar rekabeti değil dostluğu önceler. Hırsı değil kardeşliği önceler. Bizim de derdimiz bu. Kardeşliği ve en önemlisi de hoş görüyü oluşturabilecek bir altyapı oluşturuyoruz. Kardeşliğin şehri Yozgat'ta biz geleneksel sporlarımızla kardeşliğin temelin atmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı buralarda yetiştireceğiz ve çocuklarımızı akran zorbalığından en önemlisi de vurgulamamız gereken unsur da ekran bağımlılığından sahalara getirmemiz lazım ve geleneksel unsurlarımızı çocuklarımıza yönelik altyapıları oluşturmamız lazım. Geleneksel Sporlar Federasyonu olarak çocuklarımızın geleneklerine bağlı kültürüne bağlı yetişmesi için mücadele ediyoruz. İnanıyorum ki burada tutuşturduğumuz meşale bütün Türkiye'yi ve dünyayı saracak. Gençlik, kültürle, gelenekle kazanacak."

Kaynak: ANKA