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Martılarla balıkçı arasındaki dostluk kamerada

Martılarla balıkçı arasındaki dostluk kamerada
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Yalova'nın Esenköy beldesinde amatör balıkçı Sinan Karagöz, tuttuğu istavritleri kayığının etrafını saran martılara elleriyle yedirdi. Renkli görüntüler, balıkçı ile martılar arasındaki dostluğu gözler önüne serdi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde amatör balıkçı Sinan Karagöz'ün, tuttuğu istavritleri kayığının etrafını saran martılara elleriyle yedirdiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Esenköy beldesinde amatör balıkçılık yapan Sinan Karagöz, denizle iç içe geçen günlerinden renkli bir anı yaşadı. Kendi küçük kayığıyla Esenköy Limanı'ndan denize açılan Karagöz, sabah ve akşam saatlerinde tuttuğu istavritlerin bir bölümünü kendisini takip eden martılara elleriyle yedirdi. Kayığının etrafını saran martıların Karagöz'ün elinden balıkları aldığı anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Karagöz'ün martılarla kurduğu dostluk ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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