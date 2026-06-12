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Marmaris'te orman yangınlarına karşı yol kenarlarında yoğun mesai

Marmaris'te orman yangınlarına karşı yol kenarlarında yoğun mesai
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Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminde artan yangın riskine karşı yol kenarlarındaki kuru ot ve yanıcı bitkileri temizliyor. 3 iş makinesi ve 40 işçiyle yürütülen çalışmalarda vatandaşlara sigara izmariti ve atık konusunda uyarı yapıldı.

Yaz mevsimiyle birlikte artan orman yangını riskine karşı Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yol kenarlarında kuru ot ve yanıcı bitki örtüsünün temizlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yangınların önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalarda 3 iş makinesi ve 40 orman işçisi görev alırken, özellikle yol güzergahlarında bulunan kuru otlar, çalılar ve yangına neden olabilecek yanıcı materyaller temizleniyor. Yetkililer, yol kenarlarına atılan sigara izmaritleri ile cam, plastik ve benzeri atıkların sıcak hava şartlarında büyük yangınlara neden olabileceğine dikkat çekerek, çalışmaların yangın sezonu boyunca belirlenen program dahilinde devam edeceğini belirtti.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı şefler ve saha personeli, yürütülen önleyici çalışmaların yanı sıra riskli bölgelerde düzenli kontroller gerçekleştirirken, vatandaşlara da duyarlılık çağrısında bulundu. Yetkililer, ormanlık alanlarda ve yol kenarlarında ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin çevreye atılmaması ve yangına sebebiyet verebilecek atıkların doğaya bırakılmaması konusunda uyarılarda bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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