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Marmaris'te Ailesine Şiddet Uygulayan İngiliz Turist Gözaltına Alındı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir restoranda eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan İngiliz turist polis tarafından gözaltına alındı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

(MARMARİS)- Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir restoranda karısına ve çocuklarına şiddet uygulayan İngiliz turist gözaltına alındı. Olay anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Armutalan Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Tatil için ailesiyle birlikte Marmaris'e gelen İngiliz uyruklu turist, restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini şiddete bıraktı.

Görgü tanıklarının ifadelerine ve güvenlik kamerası kayıtlarına göre; İngiliz turist, eşine fiziksel saldırıda bulunarak yere düşmesine neden oldu. Kadının aldığı darbenin etkisiyle bir süre yerde hareketsiz kaldığı görüldü.

Oğluna ve kızına da şiddet uyguladığı görülen turist, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek polis merkezine götürüldü.

Kaynak: ANKA
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