Haberler

Marmaris'te asayiş ve güvenlik toplantısında okul güvenliği öncelikli gündem oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris'te asayiş ve güvenlik toplantısında okul güvenliği öncelikli gündem oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığındaki Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda, başta okullar olmak üzere ilçe genelindeki güvenlik çalışmaları ve alınacak tedbirler ele alındı. Okulların güvenliği öncelikli gündem başlıkları arasında yer aldı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda, başta okullar olmak üzere ilçe genelinde yürütülen güvenlik çalışmaları ve alınması gereken tedbirler ele alındı.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yalçın ve Sahil Güvenlik 310 Bot Komutanı Sahil Güvenlik Üsteğmen İbrahim İşit katıldı.

İlçede asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, okulların güvenliği öncelikli gündem başlıkları arasında yer aldı. Mevcut uygulamalar gözden geçirilerek ilçe genelinde alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'den alkışlanacak Karabağ kararı! Tüm gelir bağışlanacak

Fenerbahçe'den alkışlanacak Karabağ kararı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Soydan Bitcoin yatırımını 4 yıl unuttu! Hesabı açınca büyük sürpriz yaşadı

Didem Soydan'ın 4 yıl unuttuğu yatırımı servete dönüştü!

Kayıp oğlunu 9 yıl aradı, meğer 12 gün sonra bulunup kimsesizler mezarlığına defnedilmiş

9 yıl oğlunu aradı! Meğer 12 gün sonra bulunup defnedilmiş
Yeşim Salkım'dan manidar paylaşım: Allah'ım, sen konuyu biliyorsun, ağlatıp da güldüren daha olmadı bu dünyada

Yeşim Salkım'dan manidar paylaşım: Allah'ım, sen konuyu biliyorsun
Amasya'da öfkeli boğa komşu ahıra daldı! Süt sağım makinesini boynuzuna takıp sürükledi

Öfkeli boğa komşunun ahırına daldı! Çıkarken bakın neyi götürdü
Yeraltı'nın 2. sezon tarihi belli oldu! Yeni fragman seyirciyi kızdırdı

Yeraltı'nın yeni sezon fragmanı geldi! Seyircinin tepkisi Bozo'ya
Alkollü motosikletli ters yönde ilerlerken böyle düştü! Durumu ağır

Sarhoş bindiği motosikletten böyle düştü ama durumu ağır
30 yıllık sır çözüldü! Eşi Nigar Bilgin'i katledip mağarada yaşamaya başlamış

30 yıllık sır çözüldü! Eşini katledip bugüne kadar mağarada saklanmış