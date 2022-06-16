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Marmaris'te Amadeus Rüzgarı

ANKA - Yerel
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Amadeus Electrik Ouartet, Marmaris Amfi Tiyatro’da unutulmaz bir konser verdi.

Amadeus Electrik Ouartet, Marmaris Amfi Tiyatro'da unutulmaz bir konser verdi.

Sahne şovları ve milyonlarca izlenen videolarıyla dünya çapında ün kazanan Amadeus Electrik Ouartet, 1. Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Marmarisli müzikseverlerle buluştu. Konseri izleyenler arasında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk de yer aldı.

Kemanda Andreea Runceanu, Bianca Gavrilescu, çelloda Patricia Cimpoiasu, piyanoda Laura Lazarescu, klavyede Xenti Runceanu ve davulda Radu Moldovan ile 6 kişilik performansları ve dinamik repertuarlarıyla festival izleyicilerine Marmaris'te unutulmaz bir gece yaşattı. 2 saat süren konser sonunda Amadeus Electrik Ouartet ayakta alkışlanırken, meclis üyesi Aylin Yüksel gruba çiçek taktim etti.

ANKA / Yerel

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