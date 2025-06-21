Marmaris'in Kültür Sanat Temsilcisi Ahmet Yaşar Altınöz Toprağa Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Filarmoni Derneği kurucusu ve başkanı Ahmet Yaşar Altınöz, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Cenaze namazı, ailesi ve sanat camiasının katılımıyla Armutalan Camii'nde yapıldı.

Marmaris'in Kültür sanat temsilcisi Altınöz sevenleri tarafından toprağa verildi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Filarmoni Derneği kurucusu ve başkanı aynı zamanda gazeteci Ahmet Yaşar Altınöz dün akşam geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata veda etmişti. Marmaris'in kültür sanat elçisi Altınöz bugün ebediyete uğurlandı.

Marmaris'te Marmaris Filarmoni Derneği Başkanı, keman virtüözü ve gazeteci iki çocuk babası Ahmet Altınöz'ün Armutalan camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına ailesi, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçe protokolü yanı sıra, meslektaşları, sanat camiasından isimler ve müzik dersi verdiği öğrencileri katıldı.

'Marmaris sanatının bir dalı kırıldı'

Kaybının Marmaris'te büyük üzüntüye neden olduğu, kültür Sanat ve gazetecilik alanında ilçeye uzun yıllar emek veren 76 yaşındaki Altınöz'ün Armutalan camiinde cenazesine katılan isimlerden ressam ve gazeteci Oya Dirikcan, "Çok üzgünüz bütün Marmaris'in başı Sağ olsun. Marmaris bir sanat emekçisini kaybetti, Marmaris'te sanatın bir dalı kırıldı. Çok sevdik kendisini, nurlarda uyusun hepimizin başı Sağ olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

"Arkamdan ağlamayın demişti"

Aynı zamanda müzik dersleri de veren usta virtüöz Ahmet Yaşar Altınöz'ün cenazesine katılan öğrencileri gözyaşları içinde öğretmenlerini çok sevdiklerini, her zaman güler yüzü ve şakacı tavırları ile hatırlayacaklarını belirterek, "Öncelikle nurlar içinde yatsın kendisi için çok üzgünüz, onun gibi bir öğretmen daha zor bulacağımızı düşünüyoruz" dediler.

Marmaris'te birçok kültür ve sanat festivalinde aktif rol üstlenen, konserler düzenleyen ve aynı zamanda gazetecilik mesleğini de sürdüren Ahmet Altınöz'ün cenazesi, ikindi namazına müteakip Armutalan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Armutalan mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Yerel
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Parti genel başkanı, ağabeyi tarafından öldürüldü
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.