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"Mardinli Marilyn Monroe" 15 Temmuz Paylaşımı Nedeniyle Tutuklandı

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Mardin'de Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan Melek Akarmut, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklandı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de, Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan Melek Akarmut, sosyal medya üzerinden 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yaptığı paylaşımda, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'de esnaflık yapan ve Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan Melek Akarmut, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından gözaltına alındı.

Polis merkezindeki sorgusu tamamlanan Akarmut, Mardin Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Akarmut, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Tutuklama kararının ardından Akarmut'un sosyal medya hesabından yakınları tarafından açıklama yapıldı. Paylaşımda, "Melek Karahan kişisel görüş ve acizane fikrinden dolayı, normal 15 Temmuz videosu paylaştığı için Mardin Kapalı Cezaevi'ne gönderildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
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