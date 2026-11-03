Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin Nusaybin'de otomobil Karayolları aracıyla çarpıştı; 1 kişi öldü, 3 yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Nusaybin'de otomobil Karayolları aracıyla çarpıştı; 1 kişi öldü, 3 yaralandı. Haber Videosunu İzle
Mardin Nusaybin'de otomobil Karayolları aracıyla çarpıştı; 1 kişi öldü, 3 yaralandı.
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Nusaybin'de otomobil ile Karayolları aracı çarpıştı; Karayolları çalışanı Afif Arasan (35) öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

haber: Gülten Akgül

(MARDİN)- Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile Karayolları'na ait aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Karayolları çalışanı Afif Arasan (35) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin-Kızıltepe karayolu üzerindeki uluslararası İpekyolu'nda, Nusaybin ilçe girişine yaklaşık 2 kilometre kala gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre; 06 HS 747 plakalı otomobil ile Karayolları'na ait 06 FNP 028 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.  Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karayolları çalışanı Afif Arasan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada otomobilde bulunan Ali Can K. (57) ağır yaralanırken, Karayolları çalışanları Nevzat Ş. (57) ve Yaşar Ö. (43) de yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı! Ronaldo'ya linç yağmuru

Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı! Ronaldo'ya linç yağmuru
Adana merkezli 3 ilde iki suç örgütüne operasyonda 65 şüpheli hedef alındı

Bu vahşetin hesabı soruluyor! 3 ilde operasyon, çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de 19 yıl önceki 'mumya ceset' cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı

Mumya ceset vahşetinde karar verildi
Seda Sayan'dan Wanda Nara'ya olay sözler: Böyle bir çiftlik bulamaz

Seda Sayan'dan Wanda Nara'ya olay sözler: Böyle bir çiftlik bulamaz
Emre Belözoğlu'nun Aziz Yıldırım'ı ağlatan sözleri yeniden gündemde

Aziz Yıldırım'ı ağlatan o sözleri yeniden gündemde
Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır

Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı

Cezaevindeki ünlü şarkıcı hakkında karar
Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti

Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Liverpool'un yıldızı Gakpo, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı

Liverpool'un yıldızı Gakpo, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı