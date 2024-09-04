Üye Girişi
Haberler

Mardin Kaymakamı, gazetecilerle buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Midyat Gazeteciler Cemiyeti Derneği'ni ziyaret etti ve önümüzdeki günlerde yapılacak olan Midyat 3. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali hakkında bilgi verdi.

Mardin'in Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Midyat Gazeteciler Cemiyeti Derneğini ziyaret ederek gazetecilerle buluştu. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tayfur Demir ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Kaymakam Özdemir, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Midyat 3. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalinin önemine değindi. Derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Özdemir, gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Tayfur Demir, yerel ve ulusal düzeyde festivalin heyecanı ve önemi içerisinde olduklarını kaydetti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Faruk Özdemir Midyat mardin

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

 Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 Bakan Yumaklı'ya canlı yayında açıkça soruldu: Tarladaki fiyatla marketteki fiyat arasında neden uçurum var?

Bakan Yumaklı'ya canlı yayında açıkça soruldu: Tarladaki fiyatla marketteki fiyat arasında neden uçurum var?
Al birini vur ötekine! Erdal Beşikçioğlu, skandal atamaları önceki başkanın yaptıklarıyla örtmeye çalıştı

Al birini vur ötekine! Erdal Beşikçioğlu, skandal atamaları önceki başkanın yaptıklarıyla örtmeye çalıştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig ertelenen 3. Hafta maçları ne zaman? Süper Lig'de 5. ve 6. Hafta programı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş'ın maçı hangi gün? Amasya'da Ardışık İki Deprem: 2.6 ve 3.2 Büyüklüğünde Altın Ayakkabı nedir? Avrupa'da Altın Ayakkabı kimlere, neden verilir? Amasya'da deprem! Amasya'da deprem mi oldu? Amasya'da saat kaçta, nerede deprem oldu? FENERBAHÇE- GALATASARAY DERBİSİ Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman? Sisi kimdir? Abdel Fattah El-Sisi kaç yaşında, nereli? Sisi'nin hayatı ve kariyeri... Bonservis nedir? Bonservis bedeli ne demek, neye göre belirlenir? Bonservis ücretini kim alır? Engin Polat savunmasında ne dedi? Engin Polat serbest kalacak mı? 3 bekçi, 14 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta?
title