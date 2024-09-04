Mardin Kaymakamı, gazetecilerle buluştu

Mardin'in Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Midyat Gazeteciler Cemiyeti Derneğini ziyaret ederek gazetecilerle buluştu. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tayfur Demir ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Kaymakam Özdemir, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Midyat 3. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalinin önemine değindi. Derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Özdemir, gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Tayfur Demir, yerel ve ulusal düzeyde festivalin heyecanı ve önemi içerisinde olduklarını kaydetti. - MARDİN