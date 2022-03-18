Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden şehitlik ziyareti - Haberler

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Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden şehitlik ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden şehitlik ziyareti

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Mardin Selen Kışlası Şehitliğini ziyaret etti.

MARDİN (İHA) - Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Mardin Selen Kışlası Şehitliğini ziyaret etti.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Mardin Selen Kışlası Şehitliğini ziyaret etti. Ziyarette şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. - MARDİN

Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden şehitlik ziyareti

Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden şehitlik ziyareti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik, 18 mart, Mardin, Yerel, Haberler

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