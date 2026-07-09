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Mardin'de Trafik Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir tekstil firmasının personel minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Esmanur Oral'a çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastanede kurtarılamadı.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki Esmanur Oral yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Dargeçit ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tekstil firmasının personelini taşıyan minibüs, işçileri indirdikten sonra yeniden hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Esmanur Oral'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Esmanur Oral, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
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