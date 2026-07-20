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Mardin'deki Trafik Kazasında 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

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Mardin'in Midyat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 yaşındaki Yakup Şen hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 DZ 2081 plakalı otomobil ile 34 BBJ 58 plakalı hafif ticari araç Midyat-Nusaybin kara yolunun kırsal Sivrice Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, kazada yaralanan 8 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan 2 yaşındaki Yakup Şen, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı 7 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: ANKA
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