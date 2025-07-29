Manyas'ta Yeni Sağlık Merkezi Hizmete Girdi

Manyas'ta Yeni Sağlık Merkezi Hizmete Girdi
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde, 38 milyon liraya mal olan yeni sağlık merkezi 1 Numaralı Sağlık Ocağı ve 112 Acil Sağlık İstasyonu ile birlikte hizmete açıldı. Merkez, yaklaşık 17 bin 500 kişiye sağlık hizmeti verecek.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde içerisinde 1 Numaralı Sağlık Ocağı ve 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun da bulunduğu yeni sağlık merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. 38 milyon liraya mal olduğu açıklanan merkez, yaklaşık 17 bin 500 kişiye sağlık hizmeti verecek.

Açılış törenine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Milletvekilleri Ali Taylan Öztaylan, Mustafa Canbey, MHP Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Manyas Kaymakamı Coşkun Topuz ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Biz Balıkesir genelinde Milli Eğitim ve Sağlık alanında birçok hizmeti hayata geçirdik. Biz bu şehrin dinamikleri olarak hizmetlerin bir bir hayata geçirilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz hem ülkemize hem Balıkesir'imize hizmet getirmek için bölge milletvekillerimiz ile birlikte mücadele veriyoruz." dedi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise, "Ülkemiz sağlık alanında tabiri caizse Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirdi. Susurluk Devlet Hastanesi'ni önümüzdeki günlerde hizmete açacağız, Sındırgı Hastanemiz bitti, yakında açılacak. Bölgeye hizmet veren Bandırma'ya 400 yataklı yeni bir hastane yapılıyor. Aile Sağlık Merkezlerini saymıyorum bile!" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek sağlık merkezinin açılışı gerçekleştirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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