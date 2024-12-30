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Manyas'ta İki Çoban Köpeği Tahliye Kanalından Kurtarıldı

Manyas'ta İki Çoban Köpeği Tahliye Kanalından Kurtarıldı
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde, su dolu bir tahliye kanalına düşen iki çoban köpeği, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Olay, köpeklerin kanal yakınındaki bir arazide bulunan koyun sayasından suya düşmesiyle gerçekleşti.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, su dolu bir tahliye kanalına düşen iki çoban köpeği, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Yeni Mahalle'deki bir süt ürünleri işletmesinin yakınından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait tahliye kanalında meydana geldi. Kanalın yakınında bulunan vatandaşlar, iki çoban köpeğinin sudan çıkamadığını fark ederek durumu Manyas İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri olay yerine geldiğinde, köpeklerin kanal yakınındaki bir arazide bulunan koyun sayasından suya düştüklerini tespit etti. Ekipler, zorlu bir müdahale sonrası köpekleri bulundukları yerden çıkarmayı başardı. Kurtarma çalışması boyunca hem köpeklerin zarar görmemesi hem de ekiplerin güvenliği için titiz bir çaba gösterildi.

Köpekler kurtarıldıktan sonra yeniden serbest bırakılarak koyun sayasına geri dönecekleri yöne yönlendirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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