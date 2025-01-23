Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Kartalkaya'daki faciada ilk bulgular: Yangın merdiveni dumanı üst katlara taşımış

İşte 78 canımızı hayattan koparan felakette ilk bulgular
Anne kızın helalliğinde gözyaşları sel oldu: Allah'ım ben bunu nasıl yapacağım

Feryatların yürek yaktığı an: Allah'ım ben bunu nasıl yapacağım
Yüksel Güran'ın şüpheli hareketlerinin nedeni gerekçeli kararda

Yüksel Güran'ın şüpheli hareketlerinin nedeni gerekçeli kararda

Manisalı Gazetecilerden Emniyet Müdürü Mahmut Ay'a Ziyaret

Manisalı Gazetecilerden Emniyet Müdürü Mahmut Ay'a Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basın İlan Kurumu'nun 33. Dönem Genel Kurul Temsilcileri Seçimi için Ankara'da bulunan Manisalı gazeteciler, dönüş yolunda Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette hem hatıralar tazelendi hem de güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Basın İlan Kurumu'nun 33. Dönem Genel Kurul Temsilcileri Seçimi için Ankara'da bir dizi temaslarda bulunan Manisalı gazeteciler, Manisa'ya dönüş yolunda bir dönem Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yapan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay'ı makamında ziyaret etti.

Kula Haber Gazetesi Genel Koordinatörü ve İhlas Haber Ajansı Kula Muhabiri Hasan Yiğen, Salihli Sektör Gazetesi ve İhlas Haber Ajansı Salihli muhabiri Behzat Akcan, Turgutlu Gazeteciler Cemiyet Başkanı İhlas Haber Ajansı Turgutlu muhabiri Serkan Tatlı ve Manisa Aktif Haber Muhabiri Serkan Özcan ile birlikte Basın İlan Kurumu'nun Ankara'da TOBB'da düzenlenen 33. Dönem Genel Kurul Temsilcileri Seçimi'ne katıldı. Manisalı gazeteciler, Ankara'daki programlarının ardından Manisa'ya dönüş yolunda Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay'ı makamında ziyaret etti. Bir dönem Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürüten ve Manisa basını ile kuvvetli bir bağı bulunan Emniyet Müdürü Mehmet Ay ile bir süre sohbet eden gazeteciler, hem hatıralarını tazeledi hem de güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Manisalı gazetecilerin ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek ziyarette bulunan heyet vasıtası ile tüm Manisa basınına çalışmalarında kolaylıklar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
img

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
img

Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nazi selamına benzetilen selamı tepki çekmişti: Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek

Netanyahu Elon Musk'un 'selamına' bakın ne dedi?
Victor Osimhen, gazetecileri yumrukladı

Osimhen gazetecileri yumrukladı!
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.