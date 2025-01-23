Manisalı Gazetecilerden Emniyet Müdürü Mahmut Ay'a Ziyaret

Basın İlan Kurumu'nun 33. Dönem Genel Kurul Temsilcileri Seçimi için Ankara'da bir dizi temaslarda bulunan Manisalı gazeteciler, Manisa'ya dönüş yolunda bir dönem Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yapan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay'ı makamında ziyaret etti.

Kula Haber Gazetesi Genel Koordinatörü ve İhlas Haber Ajansı Kula Muhabiri Hasan Yiğen, Salihli Sektör Gazetesi ve İhlas Haber Ajansı Salihli muhabiri Behzat Akcan, Turgutlu Gazeteciler Cemiyet Başkanı İhlas Haber Ajansı Turgutlu muhabiri Serkan Tatlı ve Manisa Aktif Haber Muhabiri Serkan Özcan ile birlikte Basın İlan Kurumu'nun Ankara'da TOBB'da düzenlenen 33. Dönem Genel Kurul Temsilcileri Seçimi'ne katıldı. Manisalı gazeteciler, Ankara'daki programlarının ardından Manisa'ya dönüş yolunda Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay'ı makamında ziyaret etti. Bir dönem Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürüten ve Manisa basını ile kuvvetli bir bağı bulunan Emniyet Müdürü Mehmet Ay ile bir süre sohbet eden gazeteciler, hem hatıralarını tazeledi hem de güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Manisalı gazetecilerin ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek ziyarette bulunan heyet vasıtası ile tüm Manisa basınına çalışmalarında kolaylıklar diledi. - MANİSA