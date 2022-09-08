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Manisa yerel haberleri | Manisa'da SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti

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Manisa yerel haberleri | Manisa'da SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti

Manisa haberler... Manisa'nın düşman işgalinin kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla SOLOTÜRK ekibi F-16 ile gösteri uçuşu yaptı.

Manisa'nın düşman işgalinin kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla SOLOTÜRK ekibi F-16 ile gösteri uçuşu yaptı. Manisa Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen gösteri adeta nefesleri kesti.

Dünyada jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timleri arasında önemli bir yere sahip olan SOLOTÜRK ekibi, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde gösteri yaptı. İzmir'in Çiğli ilçesindeki askeri havaalanından kalkan SOLOTÜRK, Manisa semalarını coşturdu. Yer yüzüne çok yakın noktalarda uçuşunu yapan SOLOTÜRK, izleyenlerden büyük alkış aldı. 7'den 70'e binlerce vatandaş gösteriyi takip ederken, yaklaşık yarım saat süren gösteri sonunda vatandaşlar da SOLOTÜRK ekibini alkış yağmuruna tuttu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Manisa Yerel Haberler

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