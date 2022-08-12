Manisa haberi... Akhisar Belediyesi Spor Merkezi Açıldı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediyesi Spor Merkezi'nin açıldığını duyurdu.

Akhisar Belediyesi Erdoğan Kanburoğlu Olimpik Yüzme Havuzu içerisinde faaliyete geçen Spor Merkezi'nde fitness, zumba, pilates ve cimnastik dersleri de verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar'ımıza kazandırdığımız yeni spor tesisimiz için kayıtlarımızı almaya başladık, Pazartesi gününden itibaren halkımız gelerek bu tesisimizde dilediği gibi spor yapabilecek.. Bu spor merkezi sayesinde halkımız hem sağlıklı yaşam için spor yaparken hem de gündelik hayatın stresinden uzaklaşarak sosyalleşebilecek. Fitness, zumba, pilates ve cimnastik derslerinin verileceği tesisimizle ilgili bilgi almak için belediyemizin 444 11 45 numaralı Çözüm Merkezini arayabilirsiniz Akhisar'ımıza hayırlı olsun" dedi.