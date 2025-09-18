Manisa'da Kuyu Kazma Çalışmasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

(MANİSA)- Manisa Valiliği, Akhisar ilçesine bağlı İsaca Mahallesi'nde kuyu kazma çalışması sırasında toprak altında kalan iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada "18 Eylül 2025 tarihinde, Akhisar ilçemizin İsaca Mahallesi'nde meydana gelen göçükte iki vatandaşımızın maalesef cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden Ercan Okatan ve Erdal Okatan'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.