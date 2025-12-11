Salihli'de İnsan Hakları Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde İnsan Hakları Kurulu Toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya kurul üyeleri ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında ilçedeki tüm okullar arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de toplantı öncesinde takdim edildi. Kaymakam Güldoğan, insan hakları bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine vurgu yaparak öğrencileri tebrik etti.

Toplantıda, İlçe İnsan Hakları Kurulu'nun genel çalışma durumu ve yürütülen uygulamalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Gündemde yer alan maddeler görüşülerek kurul üyelerinin önerileri ele alındı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı, kurul üyelerinin katkılarıyla sona erdi. - MANİSA