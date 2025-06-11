Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir motosikletin, 3 tekerlekli motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi.

Manavgat'ta motosiklet kazası: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesinde motosikletin aynı istikamette seyir halindeki 3 tekerlekli motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Kasaplar Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. Adliye istikametinden gelip Manavgat Kaymakamlığı istikametine seyir halindeki Hulusi Kebeli'nin kullandığı 07 BZV 893 plakalı motosikletin, 8503 sokaktan Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'ne çıkan Zeynep Ö.'nün kullandığı 07 CAV 249 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklete arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hulusi K. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel
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