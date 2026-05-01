Mali Müşavirler 1 Mayıs'ta Onur Anıtı Önünde... "Mesleğimiz Yapılamaz Hale Geldi"

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleri, artan iş yükü ve ekonomik koşullar nedeniyle mesleğin sürdürülemez hale geldiğini belirterek vergi sistemindeki aksaklıklara dikkat çekti.

Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleri, Onur Anıtı önünde bir araya gelerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamayı oda Disiplin Kurulu üyesi Cem Oytun Vardal okudu.

Basın açıklamasında mali müşavirlik mesleğinin, vergi sisteminin temel unsurlarından biri olduğu vurgulanarak, Türkiye genelinde yaklaşık 130 bin meslek mensubunun milyonlarca işletmeye hizmet verdiği ifade edildi. Meslek mensuplarının yalnızca vergi hesaplamalarıyla sınırlı kalmayıp, beyannamelerden bordro işlemlerine, ticaret sicili işlemlerinden kamu kurumlarına yönelik bildirimlere kadar çok geniş bir alanda faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, kamu gelirlerinin temelini oluşturan vergilerin oluşumunda kritik rol oynayan mali müşavirlik mesleğinin son yıllarda giderek zorlaştığı kaydedildi. Ekonomik dalgalanmalar ve maliye politikalarındaki sıkılaşmanın çalışma koşullarını ağırlaştırdığı, artan iş yüküne rağmen ücretlerin eridiği ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kullanılan KAŞİF, KURGAN, SARP, RİTAP, RADAR ve VEDAS gibi yapay zeka sistemlerine de değinilen açıklamada, bu sistemlerin oluşturduğu raporlara yetişmenin güçleştiği, vergi denetiminin yalnızca ceza odaklı yürütülmesinin doğru olmadığı savunuldu.

Mali müşavirler ayrıca, geçici vergi uygulamasının dördüncü döneminin kaldırılmasını talep etti. Şubat ayında verilen dördüncü dönem geçici vergi beyannamesinin ardından mart ve nisan aylarında gelir ve kurumlar vergisi beyanlarının yapılmasının hem sağlıksız hem de ağır bir iş yükü oluşturduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA