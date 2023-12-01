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Malatyalı Kıbrıs Gazisine son görev

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Malatya'da hayatını kaybeden 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hamit Sarı, düzenlenen askeri tören ile defnedildi.

Malatya'da hayatını kaybeden 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hamit Sarı, düzenlenen askeri tören ile defnedildi.

Uzun süredir böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Kıbrıs Gazisi Hamit Sarı (70), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sarı, için Malatya Şehir Mezarlığı'nda Cuma namazına müteakip askeri cenaze töreni düzenlendi. Törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Cevdet Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Cengiz, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Gazisi Hamit Sarı'nın kılınan cenaze namazının ardından Türk Bayrağı'na sarılan tabutu, askeri manga eşliğinde Malatya Şehitliği'nde defnedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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