Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.36'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 12.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent genelinde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı